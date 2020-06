Furto a Policoro.

Pare che dei malviventi incappucciati abbiano sfondato la porta di una gioielleria in viale Salerno e siano riusciti a razziare oggetti in oro e argento, per poi dileguarsi.

Intatta la cassaforte.

I Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, stanno indagando sulla vicenda.

Seguiranno aggiornamenti.

