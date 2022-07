A Policoro in scena il meglio del basket estivo lucano! Ecco le categorie in gara

Si assegnerà presso il Condominio Turistico Villaggio Heraclea di Policoro, la 2^ edizione della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo” di basket regionale 3×3.

Dopo Metaponto, Praia a Mare e Castellaneta Marina, il circuito itinerante chiude il suo “coast to coast” lucano sul litorale jonico, dove, in collaborazione con l’Academy Basket Potenza, sabato è in programma l’ultima tappa di qualificazione e domenica saranno proclamati i campioni di ciascuna categoria.

Per le vincitrici di tappa della categoria Senior l’ultimo pass per le Finals 3×3 Basketball League di Roseto degli Abruzzi (10-11-12 Settembre), per le quali sono già qualificate anche Aperol Pizz, Poveri Gabbiani, Alberto il Pazzo, NBArazzanti, Minnesode Tinderwolves e All Star Colosseum, con le prime tre che rappresenteranno la Basilicata anche nelle Finali Estathè Streetball FIP Circuit di Cesenatico (5-6 Agosto).

Chance di confronto oltre i confini regionali anche per le migliori squadre giovanili, che avranno l’opportunità di cimentarsi a loro volta con le Finali LB3x3 e contendere lo scudetto FIP di Lignano Sabbiadoro alle migliori squadre Under 16 e Under 18 provenienti da tutto lo stivale, mentre la rassegna tricolore Under 14 sarà inserita all’interno del Trofeo CONI.

A Policoro, dunque, in scena il meglio del basket estivo lucano e non solo, visti i positivi riscontri e le partecipazioni registrate da atleti ed atlete fuori regione nelle due tappe organizzate anche nelle vicine Puglia e Calabria, in due sedi come Castellaneta Marina e Praia a Mare particolarmente gettonate da tanti nostri corregionali.

Le categorie in gara:

Under 14: nat* 2008/09/10;

Under 16: nat* 2006/07/08;

Under 18: nat* 2004/05/06/07;

Open: nat* fino al 2003

Le iscrizioni sono come sempre possibili scaricando il modulo a questo link https://www.fip.it/Regioni/BASILICATA/Documenti/ContenutoCartella?idCartella=11720 ed inviandolo via mail a basilicatacoastocoast3vs3@gmail.com o via whatsapp ai numeri di cellulare 3482834457/3392359212.

E’ l’ultima occasione per giocarsi un posto in finale e provare a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione dedicata ad Antonio Statuto, per tutti “SHAQ”, coach ed atleta prematuramente scomparso nello scorso mese di Febbraio all’età di 44 anni.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)