A Pisticci arriva l’educazione stradale allegra e divertente! Ecco i dettagli

Arriva la divertente Educazione Stradale di CIRCUSBANDANDO.

Il Progetto è iniziato con la prima replica oggi Giovedì 1° Dicembre alla presenza di circa 150 alunni della Scuola Media con le loro Professoresse.

Presenti varie autorità della zona tra cui il Sindaco Dott. Domenico Albano, le Dirigenti Scolastiche, rappresentati della Polizia di Stato, la Polizia Locale, i Parroci ecc…

Le rappresentazione, per un totale di 12, si protrarranno sino a Martedì 13 Dicembre.

Il lavoro viene presentato con l’organizzazione a cura dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale e dell’Istituto Quinte Orazio Flacco in un grande Progetto di Educazione Stradale sviluppato nelle Scuole.

In particolare il Progetto è stato ideato ed organizzato dal Comandante della Polizia Locale Dott. Simone Testa e dal Prof. Bernardino Vinci.

Il modo di trattare l’argomento, da parte di Paco Paquito e Celestina, il duo di Circusbandando è pieno di filastrocche, canzoni, clowneria alquanto scanzonato quindi eppure molto istruttivo “per non farsi e non fare del male, con il ritmo più giusto per viaggiare con gusto” come recita il sottotitolo.

In un tourbillon di situazioni esilaranti, si parla di macchine, moto, biciclette, caschi, cinture, segnali stradali, semafori, ruote di varia natura e dimensioni, indicazioni e proibizioni, meccaniche filastrocche, tute ad alta visibilità e battute di gran comicità.

Insomma dall’ invenzione della ruota ai nostri giorni tutto (si fa per dire) viene clownescamente passato al setaccio perché con allegria si possa vivere evitando di incontrare o, peggio, di provocare, incidenti stradali.

E così i bambini diventano veri e propri ambasciatori presso i loro genitori perche’ le norme della Strada siano sempre più conosciute e rispettate.

Perchè la Strada sia sempre più la casa di tutti, sicura, tranquilla e piacevole da utilizzare. L’intera vita collettiva ne guadagnerebbe ed aumenterebbe senz’altro la serenità generale.

Lo spettacolo prodotto nel 2005 ha ormai superato le 500 repliche effettuate sull’intero territorio nazionale presso Teatri, Scuole, Palazzetti dello Sport, Piazze ecc. sia di piccoli centri che delle grandi città.

Sempre le rappresentazioni diventano delle vere e proprie feste all’insegna del Rispetto delle Regole.

CIRCUSBANDANDO è una Compagnia Familiare di Teatro per Bambini.

Paco Paquito e Celestina, nella vita Pasquale Vaira e Giulia Villa, marito e moglie, arrivano dalla campagna toscana sulle colline della provincia di Pisa.

Presentano ovunque sul territorio nazionale, i loro spettacole che, affrontando tematiche di grande attualità, come in questo caso l’Educazione Stradale, uniscono sempre l’aspetto educativo al divertimento e all’allegria coinvolgendo intensamente i bambini sino a farli diventare veri e propri protagonisti delle rappresentazioni.a

