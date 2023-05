A Montescaglioso si celebra la Festa della Repubblica: ecco il programma

In occasione del 77° Anniversario della Festa della Repubblica, il 2 giugno 2023 la Città di Montescaglioso onorerà tale ricorrenza, per la prima volta, con la cerimonia dell’Alzabandiera sul pennone perenne issato in questi giorni presso il Monumento ai Caduti in Piazza del Popolo.

Come fa sapere il Sindaco, Vincenzo Zito:

“Trattandosi questo di un atto di alto significato morale ed etico, poiché il Tricolore rappresenta la nostra Patria per la quale tanti uomini hanno dato la vita, la sua esecuzione avverrà in modo significativo alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose e dell’intera cittadinanza.

Tale importante evento vedrà, inoltre, la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Palazzo –Salinari’, in particolare gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado sfileranno lungo il percorso del corteo portando la Bandiera Italiana che poi sarà consegnata ai militari per essere issata”.

