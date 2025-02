A Montalbano Jonico un tavolo tecnico per l'”emergenza irrigua”. Ecco i punti all’ordine del giorno

E’ convocato per il giorno 28 Febbraio 2025 alle ore 11:00 presso la Biblioteca comunale Filippo Rondinelli in via Roma di Montalbano Jonico il tavolo tecnico interessato, nello specifico, all’ottimizzazione dell’esercizio irriguo integrato su tutto il territorio di Montalbano Jonico.

A comunicarlo sono il Vicesindaco Reggente, dr. Giuseppe A. Di Sanzo; il Coordinatore del Comitato Emergenza Agri, Vincenzo Devincenzis; l’Assessore comunale all’Agricoltura, Antonio Tornese.

L’incontro con la Regione Basilicata e con gli organi competenti alla gestione irrigua verrà tenuto in spirito di piena collaborazione nel pieno rispetto delle costruttive e funzionali richieste del Comitato e del Mondo Agricolo e sostenuto dalle Istituzioni Montalbanesi tutte.

Ecco il comunicato:

“Convocazione tavolo tecnico incontro per disamine e risoluzione delle problematiche per il 28/02/2025 – Ore 11:00.

Ordine del giorno “EMERGENZA IRRIGUA MONTALBANO” approvato all’unanimità con atto deliberativo del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n.1 del 06/02/2025.

A seguito della Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 06/02/2025, formalmente inoltrata agli organi in indirizzo, con approvazione dell’Ordine del Giorno presentato dal Comitato Emergenza Idrica Agri Sinni e votato favorevolmente all’unanimità dei componenti, le SS.VV. sono formalmente invitate al tavolo tecnico convocato alle ore 11:00 del 28/02/2025 presso la sede della Biblioteca comunale in Palazzo Rondinelli sita in via Roma di questo Comune, al fine di ottimizzare il sistema irriguo integrato sul territorio di Montalbano Jonico.

I punti all’ordine del giorno, così come deliberati dal Consiglio comunale, richiesti sono così formulati:

al Presidente della Regione Basilicata, congiuntamente all’Autorità di Bacino Appennino Meridionale e alla società Acque del Sud spa di fornire al Consorzio Regionale di Bonifica le giuste portate alle prese n 4- 5- e 3b ed all’impianto di San Nicola, al fine di evitare sul territorio di Montalbano le turnazioni nei periodi di massimo assorbimento ottimizzando la stessa irrigazione ,così come avvenuto già per l’ emergenza idrica del 2017;

maggiore trasparenza dei volumi erogati alle prese 4- 5 – 3b e San Nicola;

al Consorzio Regionale di Bonifica di Basilicata e, per esso, al Presidente della Regione Basilicata ed all’ Assessore Regionale all’Agricoltura, di istituire a Montalbano Jonico uno specifico centro operativo dei pianori con relativo Capocentro Qualificato e conseguente aumento del personale addetto alla gestione al fine di scongiurare turnazioni, tanto vista la complessità del sistema idrico pianori di Montalbano costituito da un numero elevato di comizi irrigui, vasche di derivazione ed impianti di sollevamento vasca Bertilaccio ed impianto di San Nicola e Considerato che il territorio Pianori di Montalbano è altresì costituito da numerosi dislivelli che rendono difficoltosa e complicata la manutenzione e la gestione con pericolo di rotture delle condotte stesse;

automazione delle fasi di apertura e chiusura delle vasche per un miglioramento complessivo dell’erogazione dell’acqua;

visti il cosiddetto “contributo E I P L I- Acque del Sud”, oltre alla delibera n.110/ 2013 del Consorzio di Bonifica di Bradano Metaponto, si chiedono alla Regione Basilicata ed al Consorzio di Bonifica, specifiche informazioni in merito all’annoso problema al fine di risolverlo con sgravio definitivo per gli agricoltori;

esonerare gli agricoltori Montalbanesi e metapontini dal pagamento dei canoni irrigui e consortili così come avvenne nel 2002/ 2003 attraverso il decreto Omnibus del governo”.

Il testo del tavolo tecnico è stato trasmesso dal Vicesindaco Reggente di Montalbano Jonico Dr. Giuseppe Antonio Di Sanzo a:

Regione Basilicata, nelle persone del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori Regionali All’Agricoltura e alle Infrastrutture;

Ai Legali Rappresentanti di:

– Autorità di Bacino, “Appennino Meridionale”;

– Acque del Sud SpA;

– Consorzio di Bonifica di Basilicata;