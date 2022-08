A Metaponto al via una due giorni di musica dal vivo con l’incontro in reggae dei dialetti del Sud e l’eccellenza del cantautorato italiano. Ecco il programma

Ritorna l’appuntamento estivo col Metaponto Beach Festival che di edizione in edizione – quest’anno giunge alla sua diciassettesima – non manca mai di far ballare e deliziare i lucani, e non solo: una doppia serata all’insegna della musica live, che si svolgerà al Castello Torremare (nei pressi della stazione di Metaponto) mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, a partire dalle ore 21,30.

Si comincia dalla “Meridional reggae reunion”, un evento unico nel suo genere in cui su di un tappeto reggae fatto di fiati, percussioni e dj-set si muoveranno vorticosi e irresistibili i dialetti di tutto il Sud Italia.

Reduci dal successo dei primi due singoli, “Virus” e “Finché la musica suona”, che hanno anticipato l’uscita del nuovo album in autunno, i Krikka reggae faranno da padroni di casa, oltre che da band di supporto ai più importanti artisti della scena che si andranno ad alternare sul palco:

Killacat e Gioman;

Zulù dei 99 posse;

Moddi;

Attila;

Fido Guido;

Miss fritty.

A seguire, Dance Hall Brigante Sound System.

La seconda, invece, è la serata dedicata al “Tenco ascolta”, format che il festival decide di riproporre per il quarto anno consecutivo: un’occasione – presentata dal giornalista musicale, Paolo Talanca – durante la quale cantautori esordienti hanno l’opportunità di calcare lo stesso palco di grandi nomi della musica d’autore italiana, tra l’altro vincitori dell’ambitissima targa.

Giulio Cantore, Fusaro e Sara Torraco si esibiranno, infatti, prima di uno degli artisti di punta del panorama cantautorale nostrano, Motta: una ospitata in virtù dell’affetto e la stima che legano l’artista pisano al festival, a cui già partecipò nel 2010 quando ancora militava nei Criminal Jokers.

A seguire, di nuovo un dj-set.

Il Metaponto Beach Festival è organizzato da Associazione Krikka in collaborazione con Arci Basilicata, Associazione Multietnica di Potenza e Regione Basilicata. Keep on live è media partner ufficiale della manifestazione.

Di seguito una locandina con i dettagli.

