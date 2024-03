A Matera un viaggio alla scoperta del ricco patrimonio artistico dei nostri luoghi di culto. Ecco il primo evento in programma

Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 20:00 è in programma il primo di una serie di incontri sul tema “La bellezza della Parola di Dio attraverso l’arte” a cura della commissione cultura della Diocesi di Matera-Irsina per far conoscere il ricco patrimonio artistico dei nostri luoghi di culto a cominciare da quelli meno noti.

Il vice direttore del Museo diocesano Marco Pelosi, nella chiesa San Vincenzo de Paoli al borgo La Martella di Matera, parlerà di “quando l’ambone racconta Dio”.

(In copertina: immagine d’archivio).

Ecco la locandina con i dettagli.