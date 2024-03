Matera: con un bastone colpisce al volto un anziano e poi alla nuca un giovane in bicicletta. Intervenuti i Carabinieri in provincia

Con un bastone ha prima colpito al volto un anziano, causandogli la rottura di due denti, poi ha inferto un altro colpo alla nuca di un giovane in bicicletta.

Per questo i carabinieri, come racconta rainews, “hanno arrestato un 26enne gambiano, irregolare, a Metaponto di Bernalda.

All’arrivo dei militari, questa mattina, l’uomo ha tentato di colpire i militari per poi darsi alla fuga ma è stato bloccato da altre due pattuglie.

I due feriti sono stati medicati all’ospedale di Policoro, mentre il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, si è recato in prefettura a Matera per chiedere interventi tesi ad aumentare la sicurezza.

Scrive in proposito il sindaco di Bernalda:

“Appena arrivato in Prefettura per incontrare urgentemente il Prefetto dopo l’aggressione di questa mattina a Metaponto ai danni di due nostri concittadini incolpevoli da parte di un cittadino extracomunitario con gravi problemi psichici.

Salvatore e Dino, che ho incontrato personalmente in ospedale dove mi sono recato immediatamente appena saputo dell’accaduto, hanno riportato per fortuna lievi danni fisici (uno dei due ha una ferita alla testa che sarà suturata) e sono comprensibilmente molto spaventati.

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute ed hanno arrestato il delinquente responsabile.

Ora è arrivato il momento che le cose cambino e per farle cambiare non esiste altra via che affidarsi totalmente alle istituzioni e alle forze dell’ordine in questo caso.

A Bernalda, ma soprattutto a Metaponto Borgo, c’è una percezione di insicurezza altissima che alza la probabilità che succeda qualcosa di grave.

Il problema non è il colore della pelle, il problema è che quando la gente non si percepisce al sicuro perde anche la fiducia nelle istituzioni.

Da oggi la situazione cambia, perché a Dino e Salvatore poteva andare peggio.

Il mio impegno è per una maggiore sicurezza urbana, sempre mediante il dialogo con le forze dell’ordine”.