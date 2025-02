A Matera dialogo aperto per “un futuro ambizioso della città”. Ecco l’appuntamento

Sabato 15 Febbraio alle ore 18:00, incontro della Lega Basilicata a Matera presso l’Hotel San Domenico.

Come rappresentanti politici e istituzionali del partito, interverranno:

Marco Bigherati, referente cittadino e referente regionale del Dipartimento disabilità;

Vincenzo Zito, commissario della provincia di Matera;

Domenico Tataranno, consigliere regionale e capogruppo in Consiglio regionale;

Francesco Fanelli, consigliere regionale e presidente della Prima commissione;

Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata e commissario della Lega Basilicata.

Pepe ha spiegato:

“Intendiamo confrontarci con la realtà territoriale per costruire un futuro ambizioso per Matera perché questa città ha potenzialità ancora parzialmente inespresse a causa di esperienze amministrative che potevano indubbiamente essere più incisive nell’azione di governo.

Siamo convinti che il centrodestra possa essere la scelta elettorale più convincente, con il sostegno della società civile e di quanti vorranno condividere una visione aperta al dialogo e, allo stesso tempo, in grado di fare scelte pragmatiche per lo sviluppo economico e per il benessere sociale”.

Ecco le locandine dell’appuntamento.