A Matera un convegno con relatori di ben dodici Università italiane, oltre che referenti di riviste scientifiche internazionali. Ecco i dettagli

Il 23 e il 24 febbraio all’Hotel del Campo di Matera è in programma il convegno “Anaestesia and Intensive Care 2024: To be or not to be (aggressive)” in collaborazione con il Consiglio Regionale Lucano SIAARTI – Società Scientifica Italiana degli Anestesisti Rianimatori e Terapisti del Dolore.

Il convegno è organizzato dal Francesco Dimona, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Matera e presidente onorario dell’iniziativa e da Francesco Romito, Responsabile della Terapia Intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e Responsabile Scientifico del convegno.

Ad aprire i lavori nella giornata di venerdì 23 febbraio, sarà il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo.

I relatori provengono da ben dodici Università italiane, da Trento a Catanzaro; tra questi ci sono referenti di riviste scientifiche internazionali e componenti del comitato che implementano costantemente le linee guida nazionali ed internazionali.

Un’occasione di confronto e di crescita professionale unica nel settore con l’obiettivo di fornire agli specialisti tutti gli aggiornamenti necessari per acquisire e comprendere le più moderne tecnologie sanitarie al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti.