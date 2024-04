A Matera tutti vestiti di blu per celebrare la Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo. Gli appuntamenti in programma

Il Centro Servizi pugliese per l’Autismo “Amici di Nico” e l’associazione materana “Aura Blu” si apprestano a celebrare la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, istituita per il 2 aprile dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2007.

Le due giornate dal titolo “Autismo a Matera: un sasso nello stagno” avranno luogo nella città di Matera, Giovedì 18 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con la tavola rotonda presso la sala consiliare della Provincia e venerdì 19 aprile con la “Marcia in blu” dalle ore 10.00 alle ore 12:00 con partenza da piazza Matteotti.

Entrambi gli appuntamenti sono patrocinati dal Comune di Matera e dalla Provincia di Matera.

La prima giornata prevede una tavola rotonda dal titolo “Disturbo dello Spettro Autistico: globalità e continuità per un progetto di vita” che avrà come tema centrale l’esperienza clinica, pratica e scientifica dei servizi di Amici di Nico:

saluti iniziali Presidente Aura Blu Licia Curci – Presidente Amici di Nico Maria Antonietta Bove.

Tra gli interventi:

“ L’ importanza dello screening per la presa in carico precoce” – Chiara Pedaci del Centro “Amici di Nico” , specialista in Neuropsichiatria Infantile.

“Esperienza Stella Maris – Chiaromonte” – Carlo Calzone, Neuropsichiatra Infantile.

” Approccio alla diagnosi e vissuto della famiglia. Precocità degli interventi ”- Giovanna Di Carlo del Centro “Amici di Nico” , analista del comportamento Bcba.

“Presa in carico integrata” – Agnese Pisanello del Centro “Amici di Nico”, analista del comportamento.

“L’Ambulatorio per l’Autismo adulti – Chiaromonte” – Laura Isgrò, Psichiatra UOSD Psichiatria Chiaromonte

“Un modello integrato: interventi Comportamentali e monitoraggio farmacologico in Asd grave, nell’ adolescenza e nell’età adulta” Mariantonietta Vergine – Psichiatra, Psicoterapeuta del Centro “Amici di Nico”

“Il costrutto di vita. Esperienze cliniche in età adolescenziale e adulta. Esempi clinici ” – Simona Vergine, Analista del Comportamento Bcba e Luca Franco

Analista del Comportamento entrambi del Centro “Amici di Nico”

L’incontro sarà moderato da Vito Cilla pediatra.

La seconda giornata prevede:

alle ore 10:00 il ritrovo dei pullman in piazza Matteotti.

Dalle ore 10.30 alle ore 11 avvio della marcia da via Don Minzoni, verso via Lucana, via Scotellaro, via Ridola fino a piazzetta Pascoli.

Dalle ore 11:00 alle ore 11.30 lo spazio sarà dedicato agli interventi e alle testimonianze delle famiglie e delle associazioni presenti.

Dalle 11.30 alle ore 12:00, show finale.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Palasassi, viale Nazioni Unite.

Per l’occasione, i partecipanti sono invitati a indossare una t-shirt di colore blu (simbolo originale dell’autismo) abbinata a un accessorio o una stampa dei colori dell’arcobaleno (foulard, cappellino, bandana, bandierine, viso truccato, ecc.).

Ecco la locandina degli eventi in programma.