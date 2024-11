A Matera, Tinchi e Policoro screening gratuito del diabete. Ecco date e orari

In occasione del Mese della Prevenzione e della Giornata Mondiale del Diabete, l’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera diretta da Antonella Carbone ha organizzato due giornate di screening gratuito, il 16 e 17 Novembre, a Matera, Tinchi e Policoro

Lo screening si terrà:

Sabato 16 novembre all’Ospedale Distrettuale di Tinchi dalle 9:00 alle 13:00, e sarà coordinato dai medici Pasquale Bellitti e Antonio Di Trani.

Nel pomeriggio di Sabato 16 Novembre all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera le visite avranno luogo dalle 15:00 alle 18:00 e saranno effettuate dai medici Dominique Cerrone e Claudia Corazza.

Domenica 17 Novembre dalle ore 9:00 alle 13:00, l’attività di screening sarà svolta in piazza Heraclea a Policoro, dai medici Maria Chiara Fabiano e da Giuseppe Vatrano.

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo ha detto:

“L’intento di questa azioni di screening è quello di sensibilizzare in modo capillare l’utenza dei territori interessati.

Da anni l’ASM è impegnata nella prevenzione e nella cura del diabete e delle sue complicanze, in linea con la proposta di legge regionale sulla assistenza in rete integrata ospedale-territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrino-metaboliche.

Un ringraziamento va al personale sanitario impegnato volontariamente in questa iniziativa per diffondere le buone abitudini e le regole da seguire per prevenire e tenere sotto controllo il diabete”.

In questo ambito l’ospedale di Policoro è all’avanguardia poiché dallo scorso mese di luglio il Servizio di Diabetologia della UOC di Medicina Interna e d’Urgenza dell’ospedale di Policoro ha avviato l’attività di impianto del sensore sottocutaneo, collegato all’App visualizzabile dall’ambulatorio, per il monitoraggio in tempo reale della glicemia, scongiurando la variabilità glicemica e relative eventuali complicanze.

Tale innovazione offre una vantaggiosa possibilità per migliorare la gestione e cura dei numerosi pazienti diabetici dell’ASM.