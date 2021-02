Una buona notizia a Matera per la viabilità e per i nostri ragazzi.

Come fa sapere il Sindaco Domenico Bennardi:

“La sicurezza prima di tutto, soprattutto in prossimità di scuole e asili, come in questo caso.

Ringrazio la segnalazione dei cittadini e, per il pronto intervento, i tecnici comunali e la collaborazione del presidente del Consiglio comunale Antonio Materdomini”.

Queste alcune foto.

