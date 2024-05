A Matera professionisti provenienti da Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna per questo percorso di formazione totalmente gratuito. Ecco di cosa si tratta

La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha pubblicato sul proprio sito www.matera-basilicata2019.it gli esiti della selezione per la prima Podcast Academy per il Sud Italia, organizzata e finanziata dalla Fondazione con il supporto di Chora Media, in collaborazione con Fondazione Banco di Napoli e Fondazione Carical.

I 40 partecipanti, selezionati fra le 130 candidature arrivate, provengono da Basilicata (23), Campania (5) Puglia (6), Calabria (5), Sardegna (1).

Tra i profili, sono presenti autori, sceneggiatori, progettisti culturali, giornalisti, ricercatori, videomaker, registi, fotografi, blogger, storyteller, scrittori, esperti di comunicazione, social media manager e strategist, educatori, sia in forma individuale sia in rappresentanza di un’organizzazione o di una istituzione culturale.

I partecipanti si incontreranno in presenza per le prime lezioni il prossimo 7 e 8 giugno a Matera, e proseguiranno durante l’estate il percorso, totalmente gratuito, articolato in 10 lezioni on demand, 3 incontri online e tutoraggio continuo, per poi concludere la formazione con un secondo appuntamento in presenza a Matera il 6 e 7 settembre.

A guidare la Podcast Academy – South edition saranno i professionisti di Chora Media, la più importante podcast company italiana:

Mario Calabresi (Il potere delle storie),

Giovanni Sanicola (Viaggio nella Podcast Academy),

Andrea de Cesco (Le basi del podcasting),

Paolo Bovio (I “pilastri” del racconto audio),

Sabrina Tinelli (Come nasce un podcast editoriale),

Sara Poma (Come nasce un podcast branded),

Luca Micheli (L’arte del sound design).

Link diretto all’elenco dei selezionati:

https://www.matera-basilicata2019.it/it/news/2988-la-classe-2024-della-podcast-academy-south-edition.html