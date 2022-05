A Matera nuovo servizio di parcheggi a pagamento: ecco da quando sarà attivo e tutto quello che c’è da sapere

Il comune di Matera comunica ai cittadini:

“Dall’1 Giugno 2022 nella città di Matera sarà attivo il nuovo servizio di parcheggi a pagamento.

Di seguito il documento che contiene le istruzioni per usufruire del servizio, che fanno riferimento alle notizie contenute nel sito www.parkingmatera.it (che sarà attivo dal 1 giugno ore 9:00).

La nuova gestione della sosta a Matera sarà gestita da TMP srl.

I sistemi hardware e software utilizzati, quali: sensori, pannelli a messaggio variabile, software per la gestione ed il monitoraggio dei dati occupazionali, finanziari e degli abbonamento sono tutti sviluppati da K-City srl.

I sensori “K-Place” verranno installati su di ogni stallo e rileveranno lo stato di occupazione di ogni singolo stallo.

I dati dei sensori, associati a quelli dei parcometri e delle transazioni derivate dalle app Telepass e Telepass Pay X consentono di conoscere anche lo stato di validità della sosta di ogni stallo.

Grazie all’installazione dei sensori di monitoraggio degli stalli i cittadini possono utilizzare un’app che indica la disponibilità dei posti monitorati, facilitando la ricerca dei posti liberi.

L’app si chiama K-City e può essere scaricata da entrambi gli store:

App Store;

Google Play Store.

I parcometri installati saranno di ultima generazione ‘StreetSmart’.

Si dovrà effettuare l’inserimento della targa (rende il controllo da parte degli AdT più semplice e veloce) e l’inserimento del numero di stallo che, unito ai dati rilevati dai sensori, ottimizza il controllo e i percorsi degli AdT.

Grazie alla collaborazione con Telepass, attraverso le App Telepass e Telepass Pay X sarà possibile effettuare il pagamento della sosta su tutti gli stalli del territorio comunale.

Il controllo degli accessi avviene in maniera automatica grazie a telecamere che operano la lettura della targa in ingresso ed in uscita.

Grazie alla collaborazione con Telepass a breve sarà possibile, per gli utenti occasionali dotati di telepass effettuare il pagamento direttamente attraverso il dispositivo (come in autostrada).

All’esterno di ogni parcheggio è installato un pannello a messaggio variabile che mostra il numero dei posti disponibili all’interno della struttura.

Anche in diversi punti ‘critici’ della città saranno installati pannelli a messaggio variabile che indicheranno il numero di posti liberi in una o più strade.

Effettuare la richiesta di abbonamento sarà possibile online direttamente dal sito: www.parkingmatera.it.

Gli utenti potranno registrarsi al sito ed effettuare la richiesta comodamente da casa, allegando alla richiesta la documentazione necessaria (carta d’identità, libretto, autocertificazione di residenza).

In sede di prima sottoscrizione una volta inviata la richiesta sarà effettuato una rapida istruttoria sui requisiti dichiarati e a mezzo mail sarà fornita la risposta positiva o negativa nonchè saranno indicate le modalità per il pagamento, da effettuarsi esclusivamente con carta di credito o prepagata (visa, mastercard, american express).

In esecuzione degli atti di giunta adottati è stata prevista una priorità in favore degli utenti residenti in ztl e a seguire del centro storico, infatti per loro:

l’accesso al parcheggio non richiede alcun tipo di tessera o documento;

l’accesso viene consentito grazie alle telecamere che effettuano la lettura targa;

ai fini del rinnovo mensile e dei relativi pagamenti occorrerà entrare nell’area “i miei abbonamenti”, cliccare sul tasto “rinnova” in corrispondenza dell’abbonamento che si desidera rinnovare e procedere al pagamento ( la validità degli abbonamenti sia in struttura che in superficie si intende riferita al mese solare).

Tutti gli AdT avranno in dotazione uno smartphone ed una stampante termica.

Grazie ai dati occupazionali dei sensori gli AdT hanno contezza di quali sono gli stalli occupati senza il pagamento della relativa tariffa, e dunque avranno la possibilità di effettuare controlli mirati.

I dati dei preavvisi di accertamento elevati potranno essere visualizzati in tempo reale dal comando di Polizia Locale ai fini della successiva gestione.

Di seguito le tariffe delle diverse zone.

Zona A:

1 € / ora;

0,50 € / tariffa minima;

60€ in abbonamento.

Parcheggi Lucana/Firrao/Casalnuovo:

1 € / ora; 10 € tariffa giornaliera;

50€ abbonamento (residenti ztl e centro storico);

90€ abbonamento ordinario.

Zona B:

0,70 € / ora;

0,30 € / tariffa minima;

40€ in abbonamento.

Parcheggio Saragat:

0,50 € / ora;

5 € tariffa giornaliera;

50€ abbonamento (residenti ztl e centro storico);

90€ abbonamento ordinario.

Tariffe parcheggio palazzo antistante palazzo di città (Comune di Matera):

0,50 € / ora;

0,30 € / tariffa minima;

5€ tariffa giornaliera.

Grazie alla collaborazione con la multinazionale Reby, a breve sarà disponibile una flotta di micro-mobilità elettrica in sharing, per facilitare gli spostamenti tra le zone di sosta (parcheggi in struttura) e i punti di interesse della città.

I mezzi a disposizione saranno monopattini e scooter.

Vantaggi offerti da questo nuovo sistema saranno:

minor inquinamento acustico;

ottimizzazione del controllo da parte degli AdT;

riduzione delle emissioni di Co2 con conseguente miglioramento della qualità dell’aria;

riduzione del tempo in cerca di posti auto liberi;

riduzione del traffico cittadino;