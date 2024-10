A Matera mostra di artisti internazionali. Ecco quando l’inaugurazione

Sabato 12 ottobre 2024 a partire dalle ore 18:30 presso l’Ipogeo Culturale della Lega Navale Italiana Sezione di Matera-Magna Grecia in Via Fiorentini 103-107 nei Sassi di Matera è in programma l’inaugurazione di Stories of Identity – From hidden places to daily life, mostra d’Arte Internazionale.

Sarà possibile visitare la mostra dal 12 al 31 ottobre 2024, dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Ingresso libero.

La mostra è curata dalla storica dell’arte Carmela Loiacono e promossa da Lega Navale Italiana Sezione di Matera-Magna Grecia e MaterAcqua, con il patrocinio del Comune di Matera, Provincia di Matera e Ambiente Basilicata.

Presentazione della mostra

“Ogni opera d’arte racconta una storia fatta di emozioni, ricordi, cultura ed esperienze che fanno parte del vissuto di ciascun artista.”

La mostra STORIES OF IDENTITY si propone di osservare, analizzare e condividere le storie che si celano dietro le opere d’arte, col fine di diventare un racconto visivo, una narrazione continua per immagini in un dialogo costante con il visitatore.

Gli artisti sono invitati a condividere qualsiasi tipologia di storia ed esperienza personale, partendo dai luoghi più nascosti della propria anima e toccando la vita quotidiana.

Tutte le opere selezionate sono storie di identità, capaci di affrontare e gestire i cambiamenti del mondo contemporaneo, lasciandosi contaminare da esso e conservando la propria unicità.

Artisti selezionati della mostra:

MARIANA BRANCO, BRASILE

ALESSANDRO CARBONARA, ITALIA

NOAH DI BETTSCHEN, SVIZZERA

SONJA DOBERAUER, GERMANIA

CAMILLA FRANSRUD, NORVEGIA

SATOSHI MORITA (RAYMMA), GIAPPONE

GWENDOLINE NALVARTE, SVEZIA

JACQUELINE SCHUBERT, GERMANIA

MARITA SETAS FERRO, PORTOGALLO

DAVID WHITFIELD, FRANCIA

Di seguito le locandine con i dettagli.