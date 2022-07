A Matera Marracash, l’artista che continua a confermarsi uno dei re del Rap! Ecco i dettagli

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, domani, Martedì 26 Luglio, farà tappa al SONIC PARK di Matera uno dei tour più attesi degli ultimi 3 anni.

MARRACASH porta finalmente live sui palchi indoor e outdoor più importanti d’Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”.

Con quest’ultimo, l’artista ha vinto la TARGA TENCO 2022 per la categoria miglior DISCO IN ASSOLUTO, una vittoria che rappresenta un tassello importante nella storia del rap italiano e nella carriera di Marracash: una rivoluzione musicale che il King del Rap stava già portando avanti anche con il precedente lavoro in studio, “PERSONA”, e che è stata certificata dall’ottenimento di uno dei più importanti premi musicali in Italia.

Si chiama “PERSONE TOUR”, quello organizzato da Friends & Partners che conta 17 appuntamenti nei palasport italiani – con ben 6 Forum già annunciati nella sua Milano (4 sono sold out) e 3 live al Palazzo dello Sport di Roma -, 1 grande concerto nella maestosa Arena di Verona e 14 date outdoor nelle più grandi rassegne estive.

Sono già 11 gli appuntamenti sold out.

Ha pochi pari la lista di riconoscimenti ottenuti da Marracash con gli ultimi due album, che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche.

L’artista continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno dei più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.

“PERSONA” (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 1 miliardo di stream.

Tutti i brani di “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK Italia: triplo platino per “CRUDELIA – I nervi” e “SUPREME – L’ego” feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta; doppio platino per “BRAVI A CADERE – I polmoni” e “MADAME – L’anima” feat. Madame; disco di platino per “BODY PARTS – I denti”, “QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro” feat. Guè Pequeno, “QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello” feat. Coez, “APPARTENGO – Il sangue” feat. Massimo Pericolo, “NON SONO MARRA – La pelle” feat. Mahmood, “SPORT – I muscoli” feat. Luchè, “G.O.A.T. – Il cuore” e “NEON – Le ali” feat. Elisa; infine, disco d’oro per “POCO DI BUONO – Il fegato”, “DA BUTTARE – Il ca**o”, “TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi” e “GRETA THUNBERG – Lo stomaco” feat. Cosmo.

Enorme successo anche per l’ultimo progetto discografico, “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il triplo disco di platino e oltre 450 milioni di stream.

Anche in questo caso non poche sono le certificazioni ottenute a oggi dai brani contenuti nell’album (dati diffusi da FIMI/GfK Italia): doppio platino per “CRAZY LOVE” e “LOVE” feat. Guè, disco di platino per “NEMESI” feat. Blanco, mentre “LORO”, “PAGLIACCIO”, “IO”, “COSPLAYER”, “DUBBI”, “LAUREA AD HONOREM” feat. Calcutta, “NOI” e “GLI ALTRI (GIORNI STUPIDI)” hanno ottenuto il disco d’oro.

