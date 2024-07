A Matera manifestazione in ricordo del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta: ecco il programma dell’evento

Si svolgerà a Matera, il 19 Luglio prossimo, la “Giornata della Legalità”, organizzata dall’Associazione Antiracket “Falcone Borsellino” di Montescaglioso, in collaborazione con la Polizia di Stato e con il patrocinio del Comune di Matera.

L’iniziativa è promossa in occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio, in ricordo del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta.

La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:

ore 10:00, nel cortile della Questura, deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto, del Questore, del Sindaco di Matera, del Vescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, del Presidente dell’Associazione FAI Antiracket e di una delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato;

ore 19:00, marcia della Legalità, con partenza da via Gattini, davanti alla Questura, e arrivo in Piazza Vittorio Veneto;

ore 20:00, presso il Cineteatro “Guerrieri”, saluti istituzionali e monologo teatrale “Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino, con Laura Mantovi, regia di Sara Poli.

Alla marcia ed alla rappresentazione teatrale saranno presenti le Autorità civili, militari e religiose, oltre alle associazioni e ai cittadini che vorranno liberamente essere presenti. Pertanto, la cittadinanza è invitata.