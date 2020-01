A Matera la Reliquia di Santa Rita da Cascia! Ecco gli orari per visitarla

La Parrocchia “Maria SS.ma Addolorata” di Matera fa sapere che:

“Con grande gioia annuncia l’inizio della Ostensione Permanente della Sacra Immagine e Reliquia di Santa Rita da Cascia.

Lo scorso anno, come molti di voi sapranno, la città di Matera si è gemellata nella fede e nella pace con la città di Cascia.

La nostra Parrocchia aveva organizzato a tal proposito delle giornate di preghiera, nelle quali era già stata solennemente esposta la Reliquia di Santa Rita, a seguito del dono fattoci dal padre Rettore del Santuario di Cascia e dalle Monache agostiniane.

Sappiamo bene che le reliquie sono la testimonianza viva di un santo o di un beato e che attraverso di esse si manifesta a noi Cristo stesso.

Proprio per questo devono essere custodite con la massima cura e devozione ed evitare ogni furto di malintenzionati.

La famiglia Campanaro di Matera, nelle persone di Giovanni, Melania e figli, ha voluto così donarci una teca con vetro antisfondamento che, a partire da oggi 23 Gennaio 2020, ospiterà al suo interno la Sacra Immagine e Reliquia della Santa ‘delle rose e della spina’.

Vi ricordiamo che sarà possibile venerare la Reliquia tutti i giorni ed a qualsiasi ora, eccezion fatta per la Domenica nella quale la chiesa viene chiusa nelle ore pomeridiane fino alle ore 17:00.

Quest’anno quindi i Giovedì di Santa Rita, la novena e la sua festa liturgica saranno impreziositi dalla presenza reale e tangibile del suo corpo.

Appuntamento in chiesa ogni Giovedì alle ore 18:00 per il Santo Rosario devozionale della Santa e a seguire la Celebrazione Eucaristica.

Vi attendiamo numerosi per dare lode e gloria a Gesù per intercessione di Santa Rita da Cascia, che siamo certi dal Paradiso prega ed intercede per noi nei casi più impossibili.

Evviva Santa Rita!”.

La stessa fa sapere ai cittadini e fedeli che:

dal 23 Gennaio al 22 Maggio 2020 ogni Giovedì

alle ore 18:00 ci sarà la Recita del Santo Rosario di Santa Rita;

alle ore 18:30 ci sarà la Celebrazione Eucaristica.

Giovedì, 23 Gennaio 2020

Al termine della Santa Messa, ci sarà la Benedizione della nuova teca che custodirà la Sacra Immagine e Reliquia di Santa Rita da Cascia ed inizio della Ostensione.

Di seguito la locandina con i dettagli.