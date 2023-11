A Matera la proiezione di quest’opera, manifesto culturale creato dai giovani per la società del futuro. I dettagli

Il 2 dicembre 2023, alle 19:00 si terrà presso il MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea di Matera, la proiezione del docufilm Parola ai giovani e il vernissage dell’opera Muro del cambiamento, di Giovanni Caccamo, un’istallazione artistica itinerante ideata dallo stesso Caccamo, sintesi del progetto Parola ai giovani, in collaborazione con i Musei Vaticani e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, lanciato dall’Artista il 31 Marzo 2022, in risposta all’appello dello scrittore Andrea Camilleri, che affidò alle nuove generazioni, l’arduo compito di far partire un nuovo umanesimo.

Dal progetto Parola ai giovani sono nati l’omonimo docufilm, il volume Manifesto del cambiamento e l’opera Muro del cambiamento.

Il Muro del cambiamento è collante di diverse culture, religioni e identità unite dall’amore per la vita e da una visione evolutiva di futuro in condivisione, pace e armonia.

L’opera è stata esposta al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo – Roma, a Palazzo Vecchio – Firenze, nelle quattro sedi di Gallerie d’Italia – Torino, Milano, Vicenza, Napoli, al Meeting di Rimini, alla Biblioteca Bertoliana in occasione del Festival Relazionesimo, ai Musei Vaticani.

Il docufilm Parola ai giovani è stato presentato in anteprima nazionale alle Giornate degli Autori in collaborazione con Sky Arte, prodotto da AUT AUT e diretto da Angelo Bozzolini.

Il docufilm accende una luce in risposta all’urgenza di mettere a fuoco l’importanza della parola e del cambiamento, attraverso un coro di voci, composto da giovani eccellenze italiane e Maestri per restituire allo spettatore un confronto generazionale sulle tematiche più urgenti e delicate della nostra società.

Il 26 ottobre 2023, il Manifesto del cambiamento, edito da Treccani a cura di Giovanni Caccamo, con la prefazione di Papa Francesco, è stato consegnato in Aula, a Palazzo Madama, a tutti i gruppi parlamentari, sotto l’egida della Senatrice a vita Liliana Segre, come contributo concreto dei giovani alla costruzione di un nuovo futuro possibile.