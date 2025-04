A Matera la Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione. Il programma

La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione con una cerimonia nazionale, che si terrà, a Roma, nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo, e vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

A Matera, la cerimonia avrà luogo in Piazza Montegrappa di Borgo La Martella, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose e sarà aperta alla partecipazione dei cittadini.

Il programma prevede due momenti:

– alle ore 9.00, nel piazzale interno della Questura, la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato;

– dalle ore 10.30, in Piazza Montegrappa di La Martella, la Cerimonia pubblica commemorativa, nel corso della quale saranno consegnati i riconoscimenti conferiti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al personale distintosi con merito nelle attività di servizio.

“Comprendere e interpretare il bisogno del cittadino che chiede aiuto è quello che da sempre ci identifica e che fa della Polizia di Stato un punto di riferimento riconosciuto, percepito e apprezzato dalla gente. Questa deve essere la vera forza di una polizia ad ordinamento civile che trova ogni giorno la motivazione e l’orgoglio per “esserci sempre“, sono le parole del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani.

A Roma, la celebrazione avrà inizio alle ore 9.00, presso la Scuola Superiore di Polizia, con la tradizionale deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, da parte del Ministro dell’Interno, alla presenza del Capo della Polizia.

Alle ore 11.00, la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo, durante la quale sarà conferita, dal Presidente della Repubblica, la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato, per “gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza con diversi gradi, ruoli e responsabilità che, dal ’43 al ’45, si opposero al regime di occupazione ed alla legislazione razziale”.

In occasione del 173° anniversario, la Rai sarà media partner dell’evento.

La cerimonia nazionale in Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta su Rai 1, dalle ore 10.50. Inoltre, Isoradio sarà presente, sempre in Piazza del Popolo, con una postazione dedicata nelle giornate dell’11, 12 e 13 aprile.