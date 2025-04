Bonus psicologo, in arrivo nuovi fondi: queste le novità

È pronto lo schema di decreto che regola il bonus psicologo. Il testo è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per l’intesa e prevede una ripartizione complessiva di 12 milioni di euro per il 2024 e di 9,5 milioni per il 2025.

Il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione della domanda, i requisiti necessari per accedere al contributo – inclusi quelli legati al reddito – e l’importo spettante ai beneficiari.

Le risorse verranno distribuite tra le Regioni: il 70% in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale e il restante 30% tenendo conto di criteri legati alla situazione economica dei richiedenti. In totale, tra nuove risorse e quelle recuperate, saranno disponibili 26,5 milioni di euro per sostenere chi affronta disturbi come ansia, depressione e stress.

Inoltre, a partire dal 15 aprile verranno riaperte le graduatorie relative alle domande presentate nel 2023, permettendo così a circa 3.300 persone in più di ottenere il bonus grazie a fondi residui e alle nuove risorse.

Il bonus psicologo è riconosciuto ai residenti in Italia che abbiano un Isee non superiore a 50.000 euro. Il bonus è erogato solo una volta nel corso dell’anno.

In basso le fasce di reddito e gli importi previsti:

Isee inferiore a 15.000 euro > fino a 1.500 euro,

Isee tra 15.000 e 30.000 euro > fino a 1.000 euro,