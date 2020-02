A Matera la campagna sulla comunicazione Fidas: “strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi”. I dettagli

Prosegue l’intensa attività dell’Academy della Fidas Donatori Sangue Matera.

Sabato 8 Febbraio 2020 alle ore 10:00 presso la Sala Levi di Palazzo Lanfranchi si svolgerà il convegno dal tema “Volontariato tra Cultura del Giornalismo e Comunicazione Sociale”.

A moderare l’incontro sarà Giuseppe Bertugno (attuale vice presidente e responsabile dello sviluppo dei profili social del sodalizio materano).

Come si legge in un comunicato ufficiale:

“Il momento di confronto inserito nel progetto FIDAS Academy lanciato a Marzo 2018 rientra nel percorso che porterà la Fidas di Matera al rinnovo delle cariche sociali nella prossima primavera.

Sarà introdotto dal Presidente Francesco Salvatore che ha chiesto ed ottenuto dai componenti del Consiglio Direttivo un impegno importante per strutturare nel migliore dei modi il programma di sviluppo dell’attività associative degli anni a venire.

Il modello di comunicazione adottato dalle Associazioni di Volontariato diventa uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.

Nel periodo storico in cui si vive la totale globalizzazione anche il contatto con i Donatori Volontari del Sangue deve adeguarsi ai nuovi strumenti, in particolare a tutto il mondo dei Social.

Giuseppe Bertugno si è prodigato per far crescere le pagine facebook ed instagram della Fidas di Matera creando una serie di relazioni che hanno permesso di costruire un panel di relatori di primissimo piano che vedrà alternarsi esponenti nazionali del giornalismo sociale con colleghi lucani, per poi aprire un confronto interno con l’Ufficio Stampa di Fidas Basilicata aprendosi alle limitrofe realtà regionali.

Ospiti di spicco saranno Ines Seletti (Consigliere Nazionale Fidas ed attualmente Assessore all’educazione ed innovazione tecnologica del Comune di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020) e Ivano Maiorella (Direttore Giornale Radio Sociale).

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di declinare nelle varie forme l’idea che la comunicazione sociale riguarda l’insieme dei messaggi promossi da diversi attori con l’obbiettivo esplicito di educare e/o sensibilizzare il largo pubblico su tematiche di interesse generale.

La finalità principale di Fidas Matera quella di informare la cittadinanza sulla necessità di contribuire attivamente al programma per l’autosufficienza regionale e nazionale di sangue ed emocomponenti”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.