A Matera, in occasione dei Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, benedizione di medici, farmacisti e sanitari. I dettagli

Nell’ambito dei Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano 2023, la Parrocchia San Giovanni Battista di Matera ha organizzato un convegno da titolo “La medicina fetale e la terapia dell’accoglienza” tenuto dal dott. Giuseppe Noia, Direttore Hospice Perinatale Centro per le Cure Palliative Prenatali e Postnatali “S. Madre Teresa di Calcutta” – Policlinico Gemelli, Roma e Presidente Fondazione “Il Cuore In Una Goccia”, Roma.

Interverranno anche la dott.sa Anna Luisa La Teano, Cofondatrice Fondazione “Il Cuore In Una Goccia” e Simona Sergio, Responsabile regionale Fondazione “Il Cuore In Una Goccia”.

L’evento si terrà nei locali dell’ex Ospedale San Rocco a Matera domenica 24 Settembre 2023 alle ore 17:00 e a seguire verrà celebrata una Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Battista con la benedizione di medici, farmacisti e sanitari.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)