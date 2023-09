Matera: fervono i preparativi per la solenne processione con le effige dei Santi Medici Cosma e Damiano per le vie della città! I dettagli

Come ogni anno la Parrocchia San Giovanni Battista di Matera è impegnata nell’organizzazione dei Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano.

Il programma prevede un Solenne Novenario a partire da domenica 17 fino a lunedì 25 Settembre.

Il culmine dei Festeggiamenti sarà martedì 26 Settembre alle ore 18:30 con la Solenne Celebrazione Eucaristica in Piazza San Giovanni Battista presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico.

Al termine della funzione, avrà luogo la processione delle effige dei Santi per le vie della città di Matera.

Ricco è il cartellone di eventi culturali inserito nel Programma dei Festeggiamenti, che è stato distribuito nelle parrocchie cittadine.

Domenica 17 Settembre sarà la volta dell’accensione luminarie artistiche installate in Piazza San Giovanni Battista e in Via San Biagio dalla ditta “Blasi Group” e alle ore 19:30 inaugurazione e benedizione della mostra d’arte naif di Tony Montemurro “Vita dei Santi Medici” presso il Salone Parrocchiale.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)