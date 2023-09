“Ottimi risultati di questa estate lucana: il nostro mare e le nostre spiagge hanno attratto visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo”. I dettagli

L’Assessore alle infrastrutture Donatella esprime soddisfazione per i risultati di questa estate lucana che non ha tradito le aspettative, confermando la vocazione turistica di un territorio da sempre garanzia di accoglienza, ospitalità e di vitalità e che per questo cresce positivamente nei numeri.

Anche quest’anno le zone balneari lucane hanno attratto visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo dimostrando di saper far fronte alle varie esigenze, offrendo servizi di alto livello, anche per una clientela esigente che sceglie di trascorrere le vacanze in Basilicata.

Il nostro mare e le nostre spiagge concorrono alla pari con le località più blasonate, in alcuni casi eccellono e si affermano in un panorama molto competitivo ottenendo importanti riconoscimenti.

È il caso del Lido Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico che ha conquistato il Best Beach Awards, l’Oscar delle spiagge italiane, nella categoria Best Beach Design, per strutture e attrezzature di grande confortevolezza e di elevato valore estetico.

Dietro questi traguardi che ci riempiono d’orgoglio c’è il lavoro di operatori capaci di guardare avanti e investire creando occupazione e rinomanza per i nostri luoghi.

Tra le altre iniziative innovative e meritorie di questa estate segnaliamo anche la nascita del primo lido inclusivo a Metaponto che ugualmente rappresenta per la Basilicata un altro obiettivo raggiunto di cui andare fieri.

La frontiera del turismo accessibile ci consente di allargare la nostra platea turistica assicurando anche ai disabili e alle loro famiglie servizi adatti ad esigenze più complesse elevando fruibilità e accessibilità degli stabilimenti.

Infine, ricordiamo i grandi sforzi fatti per Maratea dopo la frana che aveva colpito la SS18 alla fine dello scorso anno, la cui viabilità è stata ripristinata in tempi record proprio per salvaguardare la stagione turistica della Perla del tirreno e non compromettere un tessuto economico che si sostiene anche e maggiormente grazie alle attività che ruotano intorno al settore turistico.

L’impegno della Regione è ora quello di dare finalmente concretezza ad un nuovo Piano dei Lidi mettendo in campo strategie e programmi in grado di portare sicurezza e generare nuove opportunità di crescita ad un settore decisivo dell’economia regionale.a

