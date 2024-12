A Matera il premio “Ambasciatore della Festa della Bruna nel mondo”: un tributo a chi rappresenta il cuore pulsante della comunità materana. I dettagli

L’Associazione Maria Santissima Della Bruna è orgogliosa di annunciare l’istituzione del premio “Ambasciatore della Festa della Bruna nel mondo”, che si svolgerà presso Casa Cava il 27 dicembre.

Questo prestigioso riconoscimento celebra due materani che si sono distinti in vari ambiti lavorativi e professionali: Alberto Acito e Giuseppe D’Angelo.

Inoltre, sarà premiato Michele Miglionico, il quale, con il suo abito “Vestita di Sole” donato alla città, si è fatto ambasciatore della nostra cultura.

La realizzazione del premio fisico è stata curata da Domenico Torraco, con il patrocinio del Comune di Matera, che ha gentilmente messo a disposizione Casa Cava per l’evento.

Durante la cerimonia, verranno proiettati il documentario sulla “Festa della Bruna 2024”, prodotto dalla Società BluVideo srl e diretto da Geo Coretti, e il documentario “Vestita di Sole”, prodotto da Ideama e diretto da Emanuele Taccardi.

INTRODUZIONE

Il Premio Maria Santissima della Bruna è molto più di un semplice riconoscimento: è un tributo a coloro che, con dedizione e passione, rappresentano il cuore pulsante della comunità materana. Questo premio celebra figure di spicco che si distinguono nel panorama sociale e imprenditoriale, diventando veri ambasciatori del valore di Matera e della sua comunità.

OBIETTIVI DEL PREMIO

1. Valorizzazione dell’ambasciatore: Riconoscere e promuovere l’eccellenza imprenditoriale, sociale e culturale.

2. Riconoscimento della Comunità: Favorire un ampio riconoscimento sociale e pubblico all’ambasciatore, evidenziando l’importanza del suo operato per il progresso e la coesione della comunità locale.

3. Ambasciatore della Festa della Bruna: Sottolineare il ruolo cruciale dell’ambasciatore nella promozione della Festa della Bruna, una manifestazione di grande rilevanza per la città.

SIGNIFICATO DI AMBASCIATORE

Il termine “ambasciatore” indica una figura che rappresenta e promuove con passione un evento specifico. Nel contesto del Premio Maria Santissima della Bruna, l’ambasciatore è colui che promuove la Festa della Bruna, stabilisce relazioni strategiche e diffonde la tradizione, garantendo che i valori della festa siano conosciuti e apprezzati globalmente.

Curriculum Alberto Acito

Con questa pergamena, la città di Matera e la comunità della Festa della Bruna celebrano Alberto Acito come Ambasciatore della Festa, riconoscendone l’eccezionale contributo come promotore di innovazione e tradizione. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore High-Tech, Acito rappresenta un esempio di dedizione e visione internazionale.

Curriculum Giuseppe Antonio D’Angelo

Con questa pergamena, la città di Matera e la comunità della Festa della Bruna celebrano Giuseppe Antonio D’Angelo come Ambasciatore della Festa, riconoscendone l’eccellente contributo come promotore di valori, tradizioni e innovazione. D’Angelo rappresenta un modello di leadership e impegno imprenditoriale che ha dato lustro all’Italia e, in particolare, a Matera nel panorama internazionale.