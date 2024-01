A Matera il congresso provinciale di Fratelli d’Italia . Ecco i dettagli

Appuntamento a domenica 14 gennaio il congresso provinciale di Fratelli d’Italia per Matera.

Come fanno sapere fonti di Partito:

“Chi volesse parteciparvi può recarsi dalle ore 9:30 presso UNAHOTELS MH di Matera.

Nella prima parte della giornata è previsto un dibattito politico partecipato a cui interverranno:

il coordinatore provinciale uscente, Augusto Toto;

il nuovo coordinatore candidato per la provincia di Matera, Michele Giordano;

esponenti e dirigenti del partito;

La seconda parte della giornata sarà dedicata alle elezioni del nuovo coordinamento provinciale.

Al confronto politico il cui inizio è previsto alle ore 9:30 presenzieranno:

l’on. Elisabetta Lancellotta, presidente del Congresso delegata da Roma;

i parlamentari lucani on. Salvatore Caiata;

on. Aldo Mattia e il sen. Gianni Rosa,

il coordinatore regionale del partito, Piergiorgio Quarto,

i consiglieri e gli assessori regionali ed altre autorità istituzionali e politiche.

Sulla questione a fare il punto Michele Giordano, ex Segretario Regionale di Gioventù Nazionale Basilicata:

“Dopo alcuni anni alla guida di Gioventù Nazionale Basilicata e un percorso politico nel quale ho avuto modo di fare tante emozionanti esperienze, ho scelto di mettermi a disposizione della comunità politica di Fratelli d’Italia in una veste differente.

Nell’occasione del Congresso del prossimo 14 gennaio, sarò candidato alla Presidenza del Circolo Provinciale di Matera di Fratelli d’Italia.

Una scelta condivisa con tanti amici, rappresentanti dei circoli territoriali, militanti, dirigenti ed esponenti del movimento giovanile.

Sono pronto ad assumermi questa nuova responsabilità perché so che tutti insieme, lavorando duramente, saremo in grado di raggiungere nuovi traguardi per il nostro partito nella nostra Provincia.

Per questo vi chiedo di sostenermi con la vostra partecipazione questa domenica presso l’Unahotels MH Matera, dove prima delle votazioni condividerò con voi il documento programmatico della mia candidatura.

Sono certo di potervi riabbracciare tutti domenica 14!”.