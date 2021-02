A Matera i grandi della Terra con il G20: “Segnale di ripresa per il mondo produttivo e lavorativo”! I dettagli

Come già annunciato dall’Amministrazione, si terrà a Matera il G20 dei Ministri degli Esteri.

Ecco quando i grandi della Terra saranno ospiti della Città dei Sassi, lo ha annunciato il Sindaco:

“Il 29 giugno prossimo.

Il 15 febbraio ci sarà un sopralluogo tecnico alla Cava del Sole”.

Qui il 19 gennaio 2019 si svolse la prima parte della cerimonia di inaugurazione dell’anno da Capitale europea della Cultura.

Sempre alla Cava del Sole, il 20 ottobre 2019, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentò il Padiglione Italia per l’Expo di Dubai 2020.

Il Primo cittadino ha aggiunto:

“Il G20 sarà un’occasione per riportare Matera e la Basilicata alla ribalta internazionale“.

Così Giovanni Tancredi, segretario generale UGL Basilicata:

“Accogliamo con grande ottimismo e positività l’annuncio di Domenico Bennardi, sindaco di Matera, di ospitare il G20 dei Ministri degli Esteri nella Città dei Sassi nella giornata del 29 giugno 2021.

In questo momento di crisi industriale, economica, sociale e politica, non agevolata dalla pandemia, tutti gli attori dovranno dare il loro contributo per far si che ci sia un segnale di ripresa per il mondo produttivo e lavorativo che è in grande difficoltà.

Il sindacato farà la sua parte in un confronto costruttivo con le altre parti interessate per il bene della nazione, del territorio locale, delle famiglie e dei lavoratori”.

