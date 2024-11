A Matera grande entusiasmo per questo concerto straordinario con l’attrice Serena Autieri!

Applausi calorosi e standing ovation per il concerto che ha coronato la prima giornata degli Stati Generali della diplomazia culturale lo scorso 5 Novembre a Matera.

La serata, che ha avuto luogo presso l’Auditorium Gervasio, ha visto impegnata l’Orchestra del Conservatorio “E.R. Duni” sotto la guida del maestro Enzo Campagnoli con la partecipazione straordinaria della cantante e attrice napoletana Serena Autieri.

Il programma ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra i classici della canzone popolare italiana, prima fra tutte quella partenopea, offrendo non solo un tributo alla tradizione musicale italiana ma anche un’occasione speciale per sottolineare il legame tra arte e istituzioni, in linea con la missione degli Stati Generali: favorire la cooperazione internazionale e la crescita economica del Paese attraverso le iniziative culturali e il coinvolgimento dei territori.

Una missione di cui Matera, anche grazie al successo di questo concerto, si conferma ancora una volta un simbolo ineguagliabile con quella “forte vocazione internazionale” che anche il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri Dott. Antonio Tajani ha tenuto a ribadire.