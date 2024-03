A Matera Galimberti, l’illustre filosofo, saggista e psicoanalista

Giovedì 28 marzo 2024 alle ore 20.30 al teatro Guerrieri di Matera per la rassegna “Guerrieri in scena” è in programma lo spettacolo “L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani” con Umberto Galimberti.

Nuovo appuntamento per la rassegna “Guerrieri in scena” dove in scena va non la spensieratezza e l’ironia dei maggiori comici del momento ma, in una sorta do talk show, si riflette su un argomento di un grande attualità: le sfide che la società moderna pone alle nuove generazioni.

“L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani” è il tema di quella che è un’autentica lectio con il prof. Umberto Galimberti, l’illustre filosofo, saggista e psicoanalista, che nella sua dotta dissertazione evidenzierà quali sono i reali pericoli, non solo per i più giovani, di una vita vuota e senza scopo per come è indotta da una società sempre più soggiogata da una tecnologia quanto mai invadente e comunque priva di valori autentici.

Il filosofo sarà a Matera per la rassegna “Guerrieri in scena” organizzata da Euphorica – Apulia Event Creator e Cine Teatro “Gerardo Guerrieri”, con la direzione artistica di Angelo Calculli e Donato Cosmo, la co-organizzazione di Dimensione Cinema, il patrocinio del Comune di Matera e in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) e Emanuele Frascella Srl di Matera. Radio Norba è media partner del cartellone di spettacoli “Guerrieri in scena”.

Le fragilità dei giovani, in quella che si potrebbe definire quale epoca del nichilismo, sono esaminate dal prof. Umberto Galimberti che va a fondo in quelle sfide esistenziali che preoccupano le nuove generazioni.

E lo fa senza mai annoiare il pubblico con la “pesantezza” di una conferenza, ma rendendo un discorso e un tema complessi con chiarezza e mai facendo calare l’attenzione: presenta quella che, nei fatti, è un’analisi avvincente fino a far giungere via via gli ascoltatori a quelle che sono le radici culturali di una crisi di significato che non ha precedenti nella storia.

Quello con il prof. Galimberti, dunque, è un momento che, se pur apparentemente avulso da una programmazione di spettacoli teatrali, nella idea di proporla in cartellone degli organizzatori si pone come una occasione per chiunque, genitori come pure insegnanti, figure importanti nella crescita dei giovani e ovviamente ognuno di questi ultimi.

Una opportunità che dovrebbero tutti cogliere perché dalle parole e dalle riflessioni dell’illustre filosofo c’è davvero tanto da apprendere.

Con il cosiddetto “ospite inquietante” di cui si parla, infatti, si comprenderà come poterlo mandare via a patto, però, che si insegni ai più giovani l’”arte del vivere”, e cioè il riconoscere le proprie capacità, nel vederle affermarsi cogliendo l’opportunità di scegliere, accettando e reggendo quei dolori che immancabilmente la vita porta con sé, ma nel contempo dedicandosi anche alle gioie che la stessa offre.

L’ultimo dei “guerrieri” in scena, infine, sarà un attore e autore tra i più noti e amati del teatro come del piccolo e grande schermo.

È Alessandro Haber (19 aprile) con “Haber Recital”, uno spettacolo pensato proprio per la rassegna e che già dal titolo fa intendere come il grande mattatore si propone in una sorta di “racconto” della sua straordinaria carriera anche quale regista, scrittore e sceneggiatore, ma senza “citarsi addosso”.

Spettacoli apertura sipario 20.30 (botteghino: 18.30 – 20.30)

informazioni: www.cineteatroguerrieri.it – comunale.matera@gmail.com

