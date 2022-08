A Matera eventi da programmare fino al 2024! L’annuncio

L’Amministrazione comunale di Matera ha pubblicato l’Avviso biennale “Eventi in città” 2022 e 2023, per una programmazione che va fino al 6 Gennaio 2024.

“Con questo bando l’amministrazione comunale di Matera ha inteso favorire il supporto alle iniziative rientranti nelle categorie degli eventi pluriennali e consolidati (eventi storici) ed alle iniziative nuove, emergenti, anche non pluriennali e comunque non rientranti nella categoria degli eventi storici, altri eventi culturali, artistici, musicali, convegni, di animazione territoriale, sportivi e di intrattenimento in genere, della corrente annualità eventi 2022 (eventi dal 7 Gennaio 2022 al 6 Gennaio 2023) o già realizzati, anche in parte, e che abbiano già ottenuto il patrocinio e/o la collaborazione comunale in forza di atti adottati prima della pubblicazione del presente Avviso o da realizzare fino al 6 Gennaio 2023, e della prossima annualità eventi 2023 (eventi dal 7 Gennaio 2023 al 6 Gennaio 2024).

L’avviso, per certi versi storico, perché a Matera è la prima volta che si attua un bando eventi biennale con eventi programmati e sostenuti fino al 6 Gennaio 2024, ha l’obiettivo come si legge nell’avviso, di sostenere i progetti e le attività di particolare rilevanza, volti ad implementare l’offerta culturale di qualità e la promozione del territorio e ad incrementare il flusso turistico a Matera.

In particolare, con il presente bando l’Amministrazione intende implementare strategie comunicative e di incoming turistico che consentano anche agli operatori del settore di promuovere offerte stagionali coerenti con le iniziative cittadine previste attraverso una costante e significativa programmazione di eventi e iniziative tale da rappresentare un attrattore per il turismo e produrre continuità delle presenze nel corso di tutto l’anno solare, favorendo anche la destagionalizzazione dei flussi.

La realizzazione di un ampio e variegato panorama di proposte, infatti, rappresenta un contributo alla ripresa delle attività nei settori dell’accoglienza e del turismo, duramente provati dalle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19.

Come emerso dalla programmazione delle annualità precedenti alla presente, del resto, l’offerta di eventi in città ruota attorno ad alcune categorie specifiche di proposte ormai consolidatesi nel tempo e a nuove proposte di volta in volta emergenti, anche di rilievo nazionale ed internazionale, presentate da singoli soggetti o da partenariati, che periodicamente richiedono all’Amministrazione supporto e collaborazione per la loro migliore realizzazione e che possono offrire, oltre a ricadute turistiche significative per la città e possibilità di sviluppo economico del tessuto cittadino, anche un’occasione importante di crescita culturale per il territorio.

Con il presente bando si intende, pertanto, favorire il supporto alle iniziative rientranti nelle categorie degli eventi pluriennali e consolidati, si legge sempre nell’avviso pubblico, quindi “eventi storici” ed alle iniziative nuove, emergenti, anche non pluriennali e comunque non rientranti nella categoria degli eventi storici (altri eventi culturali, artistici, musicali, convegni, di animazione territoriale, sportivi e di intrattenimento in genere), della corrente annualità eventi 2022 (eventi dal 7 Gennaio 2022 al 6 Gennaio 2023) o già realizzati (anche in parte) e che abbiamo già ottenuto il patrocinio e/o la collaborazione comunale in forza di atti adottati prima della pubblicazione del presente Avviso o da realizzare fino al 6 Gennaio 2023, e della prossima annualità eventi 2023″.

