A Matera e Tursi screening gratuiti per i cittadini. Ecco come prenotare

Dal 9 al 15 marzo, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, IAPB Italia offre screening gratuiti del glaucoma.

L’IAPB Italia spiega:

“Il glaucoma colpisce sempre più persone in tutto il mondo.

La malattia, la cui causa principale è l’aumento della pressione oculare, ha già tolto la vista a milioni di persone in tutto il mondo.

Trattandosi di una malattia cronica, è necessario monitorarla costantemente.

La pressione oculare deve essere monitorata e trattata con colliri che aiutano a mantenerla a livelli accettabili.

Esistono, anche, compresse che svolgono questo ruolo.

I farmaci possono essere combinati secondo le esigenze dell’oculista, in base alla diagnosi del paziente.

In alcuni casi, può essere necessario un intervento chirurgico.

Il miglior trattamento è la prevenzione, il glaucoma viene identificato attraverso un attento esame da parte di un oculista, che prevede una procedura semplice e indolore per misurare la pressione oculare”.

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, IAPB Italia, offre screening gratuiti del glaucoma a bordo dell’Ambulatorio Mobile Oculistico, che si terranno nella zona:

Il 9 Marzo, in Piazza San Francesco, nel Comune di Matera (MT)

Il 15 Marzo, in Piazza Mercato e Piazza Plebiscito, a Baragiano Scalo;

Il 15 Marzo al Comune di Tursi in Piazza Maria Ss. Di Anglona.

IAPB Italia invita:

“Gli screening non sostituiscono una visita oculistica, ma sono un primo passo diagnostico per eventuali approfondimenti e sono, particolarmente, indicati per coloro che hanno superato i 40 anni di età.

Per prenotare il tuo screening, chiamaci al numero 800-06 85 06″.

Ecco la locandina dell’iniziativa e informative utili per conoscere il glaucoma.