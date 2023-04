A Matera domani musei gratis! I dettagli

Martedì 25 aprile 2023, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana.

All’iniziativa #domenicalmuseo (12 giornate l’anno), quindi, si aggiungono altre 3 date ad accesso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

Dichiara il Ministro Sangiuliano:

“Il 25 aprile sarà la prima di 3 nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nostra Nazione un momento di condivisione del nostro patrimonio culturale, fattore determinante di identità in cui tutti gli italiani possono riconoscersi.

Invito cittadini e turisti a godere di questa opportunità nel giorno della Liberazione”,

Il 24 aprile, considerato il ponte festivo, molti istituti hanno differito la tradizionale chiusura del lunedì e resteranno aperti.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

A Potenza e provincia sarà possibile visitare:

Apertura festiva Museo archeologico nazionale dell’Alta Val d’Agri – Grumento Nova, Grumento Nova (PZ);

Giornata della Liberazione – Museo archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”, Potenza (PZ);

Apertura festiva Parco archeologico di Grumentum, Grumento Nova (PZ).

A Matera sarà possibile visitare:

Apertura festiva Museo nazionale di Matera – Museo Domenico Ridola, Matera (MT);

Apertura festiva Museo nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi, Matera (MT);

Apertura festiva Ex Ospedale di San Rocco (MT);

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)