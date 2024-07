A Ferrandina torna ‘Moda Show’, evento fashion con ospiti e attrazioni. I dettagli

Dopo il successo della passata edizione, torna anche quest’anno, in occasione degli eventi estivi programmati nel centro aragonese, nello scenario di Piazza Plebiscito con inizio alle ore 21:00 di Mercoledi 31 Luglio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, di scena la celebrazione della bellezza femminile e non solo, con il format fashion ‘Moda Show’, con la partecipazione di aziende del settore, con il sostegno continuo, forte e convinto del territorio per via di tante iniziative, grazie all’impegno e alla promozione della locale Associazione ‘Donna 2000 & Amici’.

Spazio in apertura ai piccoli indossatori, defilè moda mare, la partecipazione di uno stilista, abiti da sposa e cerimonia, inoltre la performance della scuola di ballo ‘Passione Danza’, l’esibizione live dell’ospite Magalj’ (artista musicale del posto), con testimonial l’ex modella, vocalist e animatrice Lady Jenny voice.

Serata ricca con un programma piacevole ed interessante, per scoprire nuove tendenze e apprezzare in passerella le belle presenze protagoniste e tanti baby modelli con la loro simpatia e tenerezza.

Ecco la locandina dell’evento.