A Ferrandina la presentazione della “Città Medievale”: i dettagli

Sarà presentato venerdì 15 novembre, alle ore 18.30, a Ferrandina, nella Sala Consiliare del Comune, il libro “La civiltà medievale” (Altrimedia Edizioni) di Saverio Ciccimarra, docente di Storia e Filosofia e autore di questa appassionante indagine sul Medioevo.

Questo volume non si propone come un ennesimo manuale di storia medievale, ma come un’opera più intima e personalizzata, che mira a restituire al Medioevo la sua complessità e la sua ricchezza, sfatando il luogo comune dei “secoli bui”.

Attraverso un linguaggio chiaro e coinvolgente, Ciccimarra ci conduce in un viaggio nel tempo, dalla Tarda antichità fino all’alba dell’età moderna, esplorando le trasformazioni sociali, politiche e culturali di un periodo cruciale per la storia dell’Europa e del Mediterraneo.

Interverranno: l’autore prof. Saverio Ciccimarra, il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti e l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase.

Un’occasione per approfondire la conoscenza di un’epoca spesso fraintesa e per riscoprire il fascino di una civiltà che ha lasciato un’impronta indelebile sulla nostra cultura.