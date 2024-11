Matera: Calia confermato Presidente del Centro Sportivo Italiano. Auguri di buon lavoro

IL COMITATO Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano ha rinnovato la fiducia nel lavoro del Presidente Lorenzo Calia.

Nel corso dell’assemblea ordinaria per la formazione della nuova squadra che condurrà l’associazione nel quadriennio olimpico 2025-2028, nel salone “Don Franco Taccardi” della Parrocchia di San Giacomo, la platea dei votanti, per acclamazione, ha confermato il mandato del presidente uscente, completando le votazioni assembleari anche con la nomina della nuova squadra del Consiglio Provinciale.

Assemblea ampiamente partecipata anche dai tanti ospiti e amici del Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano che hanno voluto portare un saluto.

Dall’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e di Tricarico, Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, che ha sottolineato l’importanza dello sport nelle strutture sportive di ogni parrocchia, dopo aver ricordato il suo passato da atleta e tesserato del Csi nella sua terra natia; al Consulente Ecclesiastico del Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano, Don Nicola Gurrado, che dopo aver aperto l’assemblea in preghiera, ha voluto tessere le lodi dell’attività di volontariato che il Csi svolge nella sua parrocchia, San Giuseppe Artigiano, ma che costantemente porta in ogni realtà dove c’è possibilità, dalle piazze, ai campi della Provincia ai palasport.

Un gradito saluto è giunto anche dal Presidente del Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio, che nell’occasione ha omaggiato con gagliardetti e spille Coni sia Monsignor Caiazzo che il presidente del Csi Matera, sottolineando la sua costante vicinanza all’attività svolta dall’Ente di Promozione Sportiva. Importanti anche gli interventi del Presidente del Csi Basilicata, Mimmo Lavanga e dei suoi vice, Giovanni Mietitore ed Eustachio Di Cuia, che in un commosso ricordo ha sottolineato i suoi inizi nel Centro Sportivo Italiano circa quarant’anni fa, da atleta prima e allenatore educatore poi.

Non è mancato l’intervento di Nino Di Cuia, componente del Collegio Nazionale dei Probiviri e assoluto protagonista del Comitato, e quello di Cosimo Ambrosecchia, Responsabile dell’attività sportiva del Comitato. Come sentito e partecipato è stato l’intervento di Luca Braia, esponente politico, ma soprattutto ex atleta e tesserato negli anni passati del Comitato di Matera che ha sottolineato come questo sia il momento di “dare valore ai valori” e che quello del Csi sia un “messaggio importante per tutta la comunità”.

Ampia la presenza delle società tesserate per il Centro Sportivo Italiano che, come ha illustrato Lorenzo Calia, nel corso degli ultimi anni hanno raggiunto numeri importanti e soprattutto hanno toccato ogni specialità sportiva, sfociando anche nel mondo dello sport per diversamente abili.

Ad oggi il Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano può contare su 72 società affiliate e oltre 4000 praticanti tesserati.

Un traguardo reso possibile grazie al costante lavoro della squadra diretta da Lorenzo Calia, che si è presa anche la soddisfazione di organizzare, assieme al Comitato Regionale della Basilicata, la prima edizione nel Sud Italia delle finali nazionali di “Sport&Go”, il fulcro dell’attività sportiva nazionale del Csi italiano, che vede in campo i più giovani atleti dagli 8 ai 12 anni, portando in Regione e sul litorale Jonico una manifestazione dagli incredibili risultati in termini di accoglienza, partecipazione ed emozioni.

Ma anche, tornando al valore dell’attività di base, le tante iniziative nelle piazze grazie al “GiocaSport”, che ha emozionato giovani e meno giovani in ogni angolo della Provincia di Matera e che ogni anno si ripropone e viene richiesto a gran voce soprattutto nei piccoli paesi dove sono sempre meno le attività dedicate ai più piccoli e poche le occasioni per svagarsi, divertirsi e condividere gioie.

Ma non solo, la prima Randonnée nazionale ciclistica, organizzata assieme al Gruppo Sportivo “Adriano Pedicini” e la prima partecipazione assoluta ad un campionato nazionale di Danza, a Firenze, grazie alle performance del “Centro Danza” nelle fasi territoriali.

Inoltre, il Comitato si è dotato di particolari tavoli per il calcio balilla per diversamente abili della PowerSport Basilicata, di tavoli per il tennistavolo ed ha aggiunto al novero delle proposte l’attività del Baskin proposta in Basilicata dall’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda.

Ed inoltre, ha affiliato le prime società di Padel tra Matera e Bernalda.

Il nuovo gruppo di lavoro con il quale il presidente Lorenzo Calia condividerà il quadriennio 2025-2028 sarà composto dai consiglieri: Cosimo Ambrosecchia, Vito Loschiavo, Mary D’Alessio, Eustachio Di Cuia, Antonio Terranova, Vincenzo Ribatti, Francesco Calia, Domenico Bartucci e Giovanni Gentile. Eletto anche Emanuele Festa come nuovo Revisore dei Conti e il nuovo Giudice dell’Associazione, Francesco Paolo Marcosano.

“La nostra consolidata presenza sul territorio ci porterà a festeggiare nel nuovo anno i 70 anni di attività – ha concluso nella sua relazione Lorenzo Calia –. Orgogliosi di portare sul nostro territorio un sano divertimento e tanta gioia, grazie a persone che non considerano il volontariato del tempo perso, ma ore della giornata dedicate alla crescita di futuri uomini, educati e rispettosi”.