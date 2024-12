A Ferrandina “Enolio’ 24”, un vero e proprio itinerario alla scoperta dell’olio extravergine di oliva e del vino. I dettagli

Il Comune di Ferrandina presenta, “Enolio’24”, un evento all’insegna dei sapori autentici e delle eccellenze enogastronomiche della Basilicata, in collaborazione con “Gal Start 2020”, sabato 21 e domenica 22 dicembre nella suggestiva cornice monumentale del Chiostro delle Clarisse di Santa Chiara, offre un’esperienza unica di degustazioni, masterclass, musica ed intrattenimento.

“Enolio’24” si presta come un vero e proprio itinerario alla scoperta delle ricchezze territoriali, con una particolare attenzione su olio extravergine di oliva e vino, due risorse che raccontano la storia e la tradizione della Basilicata antica.

‘Enolio’24 non è solo degustazioni, l’evento offrirà una visione completa tramite convegni e masterclass per approfondire la conoscenza di detti prodotti, degustazioni di vini con 6 delle più note cantine della Basilicata, degustazioni di oli extravergine con altrettante 6 aziende olearie lucane seguite da un panel degustativo gratuito, accompagnate da prodotti tipici lucani per assaporare i sapori autentici del territorio.

Seguirà musica live e Dj set per un’atmosfera confortante, coinvolgente ed armonioso con musica soft durante tutto l’evento, eseguita dal Trioless – Electro jazz (Sandro Savino piano, electron ics- Walter Vitale drums, electron ics).

Ci saranno anche laboratori natalizi per bambini, con un’area d’intrattenimento dedicata e attività ludico-ricreative legate alla filiera ed alla lavorazione dell’olio.

L’ingresso alla manifestazione è libero, mentre al costo di 5 euro, sarà possibile acquistare un calice e un porta-calice personalizzato, comprensivo della degustazione di 3 vini a scelta e della degustazione di prodotti tipici lucani.

Enolio’24 rappresenta un’iniziativa strategica per la promozione del territorio e delle sue eccellenti risorse, un’occasione di sviluppo per le iniziative locali ed una opportunità per farsi conoscere ai visitatori per scoprire le ricchezze del patrimonio tangibile enogastronomico lucano.

Ecco in dettaglio il programma.