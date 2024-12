A Ferrandina arriva il nuovo calendario di attività per questo Natale

Oggi 6 Dicembre, il Comune di Ferrandina rende noto il calendario di eventi natalizi 2024/25, il programma prevede iniziative di vario genere, per bambini ma anche per adulti.

Le attività andranno dal teatro a intrattenimenti di animazione, da degustazioni di prodotti tipici locali e del periodo a varie rappresentazioni presepiali in mostra e viventi.

Tante le associazioni coinvolte ed impegnate nell’organizzazione di eventi che andranno a coinvolgere tutta la comunità ed oltre, confermando, ancora una volta, la forte attenzione di questa modesta Comunità all’intrattenimento di grandi e piccini, per trascorrere serenamente ed allegramente tutto il periodo natalizio a cominciare dal giorno della sua inaugurazione prevista per Domenica 8 Dicembre 2024, si spera in una folta partecipazione non solo da semplici visitatori, ma anche da protagonisti, per godersi appieno l’atmosfera natalizia.

Ecco la locandina dell’evento.