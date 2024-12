Policoro accende l’Albero di Natale! Ecco l’appuntamento

Domenica 8 dicembre alle ore 19:00, Piazza Eraclea di Policoro ospiterà la tradizionale Accensione dell’Albero di Natale.

L’amministrazione comunale invita:

“La serata inizierà con una processione e un omaggio floreale alla Madonna.

Inoltre, non mancheranno sorprese per i più piccoli: Babbo Natale ed elfi scenderanno in scena, regalando un tocco di magia e divertimento.

Ci vediamo in piazza!”.

Un’occasione unica per ritrovarsi, celebrare insieme l’inizio delle festività natalizie e vivere il calore della comunità.