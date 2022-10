A Bernalda l’inclusione passa da una bicicletta: ecco la bella l’iniziativa

La Fiab Bernalda – movimento in comune” e l’Ass. Gianfranco Lupo ” un sorriso per la vita” hanno organizzato per il giorno venerdì 14 ottobre 2022 (alle ore 18:00) un incontro pubblico che si terrà presso la Sala consiliare di Bernalda (in via Marconi), al fine di illustrare l’iniziativa che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto le disabilità motorie.

L’evento rientra nella campagna lanciata dall’associazione Fiab Bernalda – movimento in comune per la raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una biciletta pensata per il trasporto di persone affette da disabilità motoria.

Il mezzo vera messo a disposizione gratuitamente per l’intera comunità.

L’intento del progetto pilota è quello di estendere l’iniziativa in tutti i comuni della regione Basilicata e nelle località turistiche della costa jonica.

All’incontro parteciperanno:

Gregorio Giannini, Presidente FIAB Bernalda;

Michele Lupo Presidente, Ass. G. Lupo Un Sorriso per la Vita ONLUS;

Francesco Venezia, Coordinatore FIAB Basilicata e Puglia;

Melissa Moramarco, Promoter dell’iniziativa.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)