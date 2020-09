33 nuove nomine nell’Arcidiocesi Matera-Irsina! Ecco i dettagli

L’Arcivescovo di Matera-Irsina, Mons. Giuseppe Caiazzo, in una lettera ai fedeli annuncia:

“Carissimi,

come ogni anno, in questo periodo, comunico tutte le nomine relative ai nuovi parroci e ad altri importanti e fondamentali uffici per la vita della Chiesa Diocesana.

Questi ultimi mesi sono stati molto sofferti ma fecondati dalla preghiera e dalla disponibilità condivisa dei confratelli sacerdoti, visto il nuovo scenario che si è venuto a creare nella nostra Arcidiocesi.

A nessuno di loro è stato imposto qualcosa.

Nella inevitabile sofferenza di ognuno ho colto la disponibilità ad affidarsi al Signore e a fare la sua volontà.

Questo è il momento in cui in tutte le nostre comunità dobbiamo mostrare il volto della maturità, per il cammino di fede serio e adulto che si sta facendo.

Siamo invitati a fare allargare gli orizzonti dell’idea ristretta di Chiesa che a volte tanti fratelli hanno.

Come ho avuto modo di scrivervi il 31 luglio c.a. “Le scelte non vengono fatte in base a calcoli di convenienza e secondo i desideri personali: il vescovo ci prega sopra, ascolta il collegio dei consultori, il Vicario generale, tanti confratelli e laici; considera la grandezza e la problematicità di un determinato territorio; non ultimo, tiene presente le condizioni di salute di alcuni confratelli.

Ed è grazie alla disponibilità e al “si” condiviso dei sacerdoti, frutto di dialogo franco e sincero, che è possibile progettare e non tappare buchi.

Alcune comunità religiose, dopo una lunga, ininterrotta e feconda presenza pastorale ridanno il testimone alla Diocesi.

Inoltre, qualche confratello sta avendo problemi di salute, per cui è costretto a stare spesso lontano dalla sua comunità parrocchiale.

Questa situazione non semplice mi ha indotto a dover rivisitare e ripensare lo scenario delle parrocchie e la presenza dei confratelli sacerdoti che, con spirito di sacrificio, di responsabilità, senso ecclesiale e di servizio, colmo di amore per le anime loro affidate, hanno dato la loro disponibilità accettando di prestare il loro servizio pastorale in altre parrocchie.

Una frase che mi ha sempre accompagnato, prima da prete e poi da vescovo, è quella di S. Paolo: “Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù” (Fil 4,19).

Tra la fine di questo mese e l’inizio di ottobre potrei comunicarne qualche altra.

I confratelli sacerdoti parroci, soprattutto di paesi grossi come Ferrandina, Marconia, Pisticci, sono stati invitati ad accogliere i nuovi parroci, alcuni abbastanza giovani, per iniziare un lavoro di comunione e collaborazione affinché l’interparrocchialità mostri il suo vero volto, così come già sta avvenendo in alcune realtà

Le nuove nomine diventano effettive dall’01 ottobre 2020, festa di S. Teresina di Lisieux, patrona delle Missioni.

Vi invito a “Ripartire insieme” remando sulla stessa barca, la Chiesa, nella medesima direzione.

Vi abbraccio e benedico affidandovi tutti alla Beata Vergine Maria (oggi celebriamo la festa della sua nascita) e ai nostri santi protettori Eustachio, Eufemia, Giovanni da Matera”.

NOMINE 2020

1. Vicario Episcopale per l’Amministrazione dei beni della Chiesa di Matera-Irsina D. Michele Leone;

2. Marconia (S. Giovanni Bosco) Mons. Filippo Lombardi (Parroco);

3. Marconia (S. Giovanni Bosco) Sem. Alberto Delli Veneri (Vicario parrocchiale. Sarà ordinato Diacono a Scanzano il 12 settembre);

4. Tinchi (Madonna del Carmine) D. Antonio Lopatriello (Parroco);

5. Marconia (Stella Maris) Mons. Filippo Lombardi (Parroco);

6. Pisticci (S. Antonio) Don Mattia Albano (Parroco);

7. Macchia di Ferrandina (S. Cuore) Don Glauco M. Carriero (Parroco);

8. S. Giovanni Battista (Ferrandina) Don Leonardo Sisto (Parroco);

9. S. Lucia (Montescaglioso) Don Massimiliano Nanna (Vicario parrocchiale);

10. Maria Madre della Chiesa (MT) Don Donato Dell’Osso (Parroco);

11. Maria Madre della Chiesa (MT) Sem. Marco Di Lucca (Vicario parrocchiale. Sarà ordinato Diacono il 14 settembre);

12. S. Agnese (Matera) Don Michele Leone (Parroco);

13. SS. Crocifisso (Matera) Don Michele Leone (Parroco)

14. S. Agnese (Matera) Don Ennio Tardioli (Collaboratore);

15. S. Agnese (Matera) Diac. Fabio Vena (Vicario parrocchiale);

16. Cristo Re (Matera) P. Carlo Basile (Parroco);

17. S. Vincenzo de Paoli (Matera) Don Gianpaolo Grieco (Parroco);

18. Maria SS. Di Picciano P. Rocco Benedetto Triunfo (Parroco);

19. S. Rocco (Matera) Don Biagio Plasmati (Collaboratore);

20. Santuario della Palomba (Matera) P. Giuseppe Castronuovo (Rettore);

21. Santuario Maria SS. Di Picciano P. Raimondo Schiraldi (Priore);

22. Chiesa di S. Benedetto/S.Scolastica (Picciano)Don Egidio Casarola (Cappellano);

23. Segretario Arcivescovile Sem. Marco Di Lucca;

24. Esorcista P. Pietro Anastasio;

25. Penitenziere Cattedrale D. Egidio Casarola

26. Archivista e Bibliotecario Irsina D. Egidio Casarola;

27. Assoc. “Mons. Cavalla” P. Basilio Gavazzeni (Direttore);

28. Struttura REMS Tinchi D. Antonio Lopatriello (Cappellano);

29. Casa di riposo “Villa Anna” (MT) P. Severino Donadoni (Cappellano);

30. Suore “S. Cuore” (MT) D. Leonardo Santorsola (Cappellano);

31. Associazione “S. Giovanni da Matera” D. Luciano Micheli (Assistente ecclesiastico);

32. Associazione AGESCI D. Donato Dell’Osso (Assistente ecclesiastico);

33. Cammino Neocatecumenale D. Massimiliano Nanna (Assistente ecclesiastico).a

