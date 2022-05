1° Maggio a Scanzano: “la nostra proposta di patto sociale è l’unica strada percorribile per il bene comune dei lucani”. Il comizio

Il segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, aprendo il comizio del Primo Maggio a Scanzano ha usato parole forti nei confronti della politica regionale.

Ecco le sue parole:

“I prossimi saranno mesi decisivi per disegnare il futuro strategico della nostra regione e serve una politica autorevole in grado di essere interlocutore affidabile nei confronti del governo nazionale e di confrontarsi con le forze economiche e sociali con una visione aperta e plurale della democrazia.

L’invito che mi sento di rivolgere a tutti i partiti, e in modo particolare ai partiti che hanno ricevuto dal popolo sovrano il compito di governare questa regione, è di lavorare per il bene comune dei lucani.

La nostra proposta di patto sociale è l’unica strada percorribile per riportare la buona politica nel cuore della società lucana.

Ora non ci sono più alibi.

Non daremo più alibi a chi non si dimostrerà all’altezza delle sfide che ci attendono e a chi non rispetta la sacralità dei luoghi della democrazia.

Se non siete capaci fatevi da parte per il bene della Basilicata e dei lucani”.

