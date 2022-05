Matera: gli studenti di questa scuola imparano direttamente dagli imprenditori del nostro territorio! La visita

La scuola a diretto contatto con le realtà produttive del territorio.

Si chiamano “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (Pcto), meglio noti come “alternanza scuola-lavoro”.

Introdotti sin dal 2003, sono azioni didattiche che consentono agli studenti di affiancare alla formazione scolastica un’attività pratica in strutture pubbliche o private.

Ebbene, l’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera è nel pieno della fase di concretizzazione di tali interventi e in questo solco si è inserita la visita all’azienda “Primo Sole Società Cooperativa” di Montescaglioso (MT), in contrada Selvapiana, che ha accolto gli studenti di una classe del corso di Sistemi informativi aziendali dell’Istituto di Via Moro diretto dalla prof.ssa Antonella Salerno.

Le “padrone di casa”, le sorelle Francesca e Rosangela Appio, che hanno incontrato ragazze e ragazzi, sono indubbiamente un ottimo esempio di come si possa mettere a valore la lunga esperienza dei genitori nel settore delle produzioni ortofrutticole, diventando imprenditrici.

Due giovanissime che hanno saputo trasformare gli anni di formazione scolastica in occupazione nel mondo produttivo.

Obiettivi raggiunti, dunque, insieme ad un altro traguardo: siamo di fronte ad un’attività produttiva che opera nel solco della responsabilità sociale d’impresa e dei principi di sostenibilità ambientale, il tutto in una cornice innovativa che consente all’azienda di Montescaglioso (MT) di essere presente nei mercati nazionale e internazionale.

Le sorelle Appio, con estrema professionalità, hanno fatto presente a studenti e insegnanti dell’Itcg Loperfido-Olivetti, le linee di lavorazione (in questa fase, in particolare, finocchi e cavolfiori).

Un’illustrazione che ha dato la possibilità di far emergere l’intreccio tra esperienza professionale e umana.

L’Organizzazione di Produttori (OP) “Primo sole”, nata nel 2016/17, punta sul valore dell’aggregazione, sulla qualità di filiera e la diversificazione del prodotto con tecniche che vanno dal miglioramento delle componenti organolettiche (obiettivo perseguito attraverso partenariati e programmi di ricerca e sperimentazione sul campo), alla calibratura, al confezionamento attento alle diverse esigenze dei consumatori, fino alla attribuzione di una precisa identità attraverso il brand “Dolce lucano” data al finocchio.

Questa realtà imprenditoriale di pregio è sorta intorno alla prima storica cooperativa dell’imprenditore Giuseppe Appio, padre di Francesca e Rosangela e grazie all’intraprendenza delle stesse ragazze.

E non è affatto casuale l’inserimento della OP nella “Rete del lavoro agricolo di qualità”, che raggruppa le aziende che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Così come non è casuale l’adesione al progetto etico “No Cap per dire basta al caporalato”.

Ma sono solo alcune delle certificazioni della “Primo Sole”.

Durante la visita, non sono mancati momenti di convivialità.

Gli studenti e le prof.sse accompagnatrici, Melania Simmarano e Antonella D’Uggento, hanno avuto la possibilità di degustare finocchi e fragole Candonga raccolte direttamente in serra in un clima festoso e amichevole.

L’11 Maggio si replica.

Questa volta ad accompagnare le classi ci sarà il Prof. Franco Caputo che è stato professore di Economia aziendale di Francesca.

Il programma di uscite didattiche del piano Pcto del’Itcg “Loperfido-Olivetti” di Matera comprende anche visite guidate ad un cantiere edile di Irsina (MT) per i ragazzi (corso geometri), alla fabbrica della liquirizia Amarelli, al Museo della liquirizia, a Rossano Calabro.

