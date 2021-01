Ztl sospesa nei Sassi di Matera! Ecco il provvedimento

Esprimono soddisfazione i rappresentanti delle associazioni del commercio e dell’artigianato (Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato) sulla sospensione pomeridiana (dalle ore 16.00 alle 20.00) della ZTL nei Sassi di Matera.

La notizia è stata appresa nell’incontro di venerdì scorso convocato dall’Assessore al traffico Raffaele Tantone e dall’Assessore alle attività produttive Giuseppe Di Gilio, alla presenza del comandante della Polizia Locale di Matera, Paolo Milillo, e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Il provvedimento entrerà in vigore nei prossimi giorni non appena emanata l’apposita ordinanza e affisse le opportune comunicazioni – cartellonistica – in prossimità degli ingressi negli antichi Rioni.

Già in passato dagli stessi rappresentanti erano state avanzate delle richieste in tal senso che l’Amministrazione Comunale di Matera ha recepito dopo aver comparato i dati degli ultimi mesi relativi all’epidemia Covid; è chiaro che si tratta di una soluzione momentanea resasi necessaria per venire incontro alle esigenze delle attività di ristorazione presenti nei Sassi costrette a vendere per asporto a causa dei provvedimenti previsti nei DPCM.a

