Virus Cina: caso sospetto al Policlinico di Bari!

Tornata da un viaggio in Cina, una donna di Bari è stata ricoverata in isolamento presso il Policlinico cittadino per un sospetto caso di coronavirus.

Arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali (febbre e tosse), come da circolare ministeriale sono state attivate le procedure per prevenire la diffusione del virus.

Sembra che la donna, quando ancora si trovava in Cina, abbia frequentato anche la zona di Wuhan, città di origine del virus.

I campioni biologici della paziente saranno inviati all’istituto Spallanzani di Roma per accertamenti.