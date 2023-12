Violenta rissa in Basilicata! Questa la decisione del Questore

Nel mese di Dicembre 2023 sono state emesse dal Questore della Provincia di Potenza Giuseppe Ferrari, su proposta del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, 4 misure di prevenzione del D.A.C.Ur ai sensi dell’art. 13 bis L. 14/2017.

Destinatari dei provvedimenti 4 persone residenti in provincia, che hanno creato, con il loro comportamento, pericolo per la Sicurezza e l’Ordine pubblico.

Nello specifico personale della Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture interveniva in via Nazario Sauro, strada attigua alla villa comunale “Giulia Catena” di Rionero in Vulture dove era stata segnalata una rissa in atto tra individui di sesso maschile.

Nella circostanza veniva appurato che all’interno della villa comunale, nei pressi di alcuni esercizi commerciali, dopo un diverbio per futili motivi, un gruppo di persone, utilizzando un coltello, una bottiglia di birra ed una catena, si azzuffavano violentemente.

Tra i partecipanti alla rissa venivano individuate 4 persone, due italiani e due fratelli tunisini (di cui uno anche minore), tutti deferiti alla competente A.G. per il reato di rissa e lesioni personali, dato che due dei predetti venivano anche refertati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Melfi dopo aver riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 07 e 10 giorni.

Agli stessi veniva inibito l’accesso ai locali individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i reati che ricadono in Rionero in Vulture via N. Sauro, via E. Gianturco, via XX Settembre, via dei Giardini e nei pressi della villa comunale “G. Catena”, e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento per la durata di anni 02 (due) e anni 3 (tre).