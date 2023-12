Marconia di Pisticci: preparatevi a ballare, cantare e divertirvi con le migliori hit degli ultimi decenni! L’evento in programma

Dopo il grande successo dell’estate 2023, il live show “Disco Paradise on Tour” è pronto a tornare nelle piazze italiane per offrire una serata e una notte coinvolgente all’insegna della musica dance.

Un viaggio musicale con le migliori hit dagli anni ’90 ai nostri giorni, un’esperienza unica e coinvolgente per gli amanti della musica dance.

Disco Paradise on Tour non è solo musica, ma molto molto di più; durante la serata, saranno distribuiti gadget a tema per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e divertente.

Una struttura scenica imponente, con un impianto audio lineare di alta qualità con ledwall che creerà un’atmosfera visiva mozzafiato.

Gli effetti speciali e le sorprese durante la serata renderanno l’evento ancora più memorabile.

Due ore di Show Live, di divertimento e coinvolgimento senza interruzioni.

Sarà un’occasione per ballare e cantare insieme alle hit che hanno segnato la storia della musica dance.

La prossima tappa che chiuderà il tour 2023, sarà il 30 dicembre a Marconia di Pisticci, nel cuore della Basilicata.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Pisticci e rientra nel programma delle iniziative natalizie 2023, “Natale sotto la Torre”.

Si svolgerà in Piazze Elettra e vedrà la partecipazione di Dimarno Dj, Okalè Voice, Doralisa Voice e la partecipazione speciale del temerario di Casa Surace, Daniele Pugliese.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e speciale con “Disco Paradise on Tour”.

Preparatevi a ballare, cantare e divertirvi con le migliori hit degli ultimi decenni.

Per ulteriori informazioni, visitate e seguite il profilo social di Disco Paradise On Tour dell’evento per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Di seguito la locandina con i dettagli.