Vaccini Matera: cittadini dirottati a Potenza e Senise! Ecco che cosa sta succedendo

È ancora caos vaccini in Basilicata.

Dopo l’annuncio del Presidente Bardi contro i “furbetti” delle prenotazioni a cui hanno fatto seguito diverse rimostranze da parte dei lucani, su Matera sono emersi nuovi problemi.

Il “Comitato la Sanità materana non si tocca” segnala infatti:

“Diversi cittadini ci segnalano che la piattaforma per i vaccini a Matera non è attiva e per fare il vaccino si viene dirottati a Potenza o Senise (PZ).

Sappiamo che a Matera i vaccini ci sono, non si capisce come mai la piattaforma manda le persone a 100 km.

In Lombardia hanno avuto lo stesso problema ed è stata rimossa per questo motivo la società che gestiva il sito.

Scriviamo come Comitato al Difensore Civico di Basilicata per chiedere intervento.

Ricordate che il 29 Maggio dobbiamo essere tutti in piazza anche per questo motivo”.

Avete avuto anche voi lo stesso problema?a

