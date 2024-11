Vaccini antinfluenzali: aperture straordinarie a Matera e Policoro

La Regione Basilicata e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera consolidano la campagna vaccinale 2024-2025, contro l’influenza e il COVID-19, confermando l’attivazione, in tutti i sabati del mese di dicembre, dei Punti Vaccinali Territoriali di Matera e Policoro.

Gli Open Day ASM avranno luogo, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso i Punti Vaccinali Territoriali di Matera in via Montescaglioso (sede ASM) e di Policoro in via Moncenisio (Distretto Sanitario).

Le aperture straordinarie dei sabati di dicembre sono finalizzate a conseguire una maggior copertura vaccinale al fine di contrastare, adeguatamente, la recrudescenza dell’influenza e del COVID-19, con particolare riguardo alla prevenzione delle forme gravi ed alla riduzione della diffusione delle infezioni respiratorie per le categorie più fragili.

Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero nei Punti di Vaccinazione Territoriale ASM ed in collaborazione con i medici di medicina generale.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Appare opportuno rimarcare la rilevanza strategica delle vaccinazioni evidenziando l’opportunità inestimabile di protezioni adeguate e tempestive per l’intera comunità, in particolare per le categorie più vulnerabili.

Con gli Open Day ASM di novembre e la programmazione dei sabati di dicembre promuoviamo l’immunizzazione della popolazione, contribuendo così a creare un ambiente maggiormente sicuro, anche in vista delle festività e dei momenti di maggiore aggregazione.

Le raccomandazioni relative alle vaccinazioni si integrano con l’adozione di corrette misure di igiene e protezione individuale, creando così un approccio complessivo per garantire la salute e la sicurezza collettiva”.

Afferma l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico:

“La programmazione di politiche sanitarie vaccinali è finalizzata ad assicurare un clima di serenità e sicurezza collettiva in previsione del picco influenzale e durante i momenti di condivisione e socialità, che caratterizzeranno il prossimo periodo festivo.

La Regione Basilicata, anche grazie agli Open Day ASM, desidera ricordare che la vaccinazione rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze.

Un gesto semplice ma fondamentale per tutelare la propria salute e quella della comunità, oltre che contenere la pressione sugli ospedali e garantire a tutti un inverno più sicuro”.